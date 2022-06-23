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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /706473/رئيس-عربية-النواب-نجاح-القمة-المصرية-السعودية-في-تنسيق-مواقفهما-تجاه-القضايا-الإقليمية-مكسب-للعرب

قال النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، إن ردود الأفعال المتوالية على القمة المصرية السعودية بالقاهرة، وزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر، ولقائه السيسي يؤكد أنها كانت قمة ناجحة على كافة المستويات، سواء بتعزيز العلاقات بين البلدين سياسيا واقتصاديا أو في تنسيق مواقف الدولتين تجاه القضايا والأزمات العربية.

دوت الخليج

يسري المغازي: نجاح القمة المصرية السعودية في تنسيق مواقفهما تجاه القضايا الإقليمية مكسب لكل العرب

ونوه المغازي، في تصريحات له اليوم، بإعلان الرئيس السيسي خلال القمة، التزام مصر بأمن الخليج والتأكيد على موقفها الثابت في هذا الأمر، ورفض أى ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج، قائلا إنها رسالة واضحة من جانب مصر، لا لبس فيها لكافة القوى الطامعة في الخليج أو التي لها أجندات خاصة.

وأشار رئيس عربية النواب، إلى أنه يحسب للقمة، إنها جاءت كذلك في لحظة فارقة من إعادة ترتيب العلاقات بمنطقة الشرق الأوسط وقبل القمة الأمريكية – العربية، المقررة في مدينة جدة منتصف الشهر المقبل بحضور الرئيس الأمريكي بايدن، مؤكدا أن القمة على المستوى الإقليمي والعربي مكسب لكل العرب وقضاياهم.

واختتم النائب يسري المغازي، بأنه لا يمكن إغفال أيضا أن قمة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي بن سلمان كانت فارقة على المستوى الاقتصادي، لأنها أعلنت عبر البيان المشترك، زيادة حجم التبادل التجاري المصري – السعودي بنسبة 62% إلى 9.1 مليار دولار، خلال عام واحد، ما يؤكد أهميتها القصوى سياسيًا واقتصاديًا وعلى كافة مجالات التعاون.