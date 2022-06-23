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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /706471/مرضتش-احبسه-والفن-مش-بالعافية-والعياط-تصريحات-هاني-شاكر-عن-حمو-بيكا

كشف النقيب هاني شاكر العديد من التفاصيل بشأن أزمة حمو بيكا مع النقابة، وذلك خلال حلوله ضيف مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، مساء أمس الأربعاء.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز تصريحات هاني شاكر عن حمو بيكا وذلك خلال السطور القادمة

- جبنا لحمو بيكا مدرس مخصوص عشان مخارج وراح مرة واحدة

- وتراجعت عن تنفيذ حكم بحبس حمو بيكا لمدة عامين

- أنت دعيت عليا في رمضان وأنا عمري ما أذيتك

- حمو بيكا طيب وأنا حقيقى بحبه

- الفن مش بالعافية ومش بالعياط

- تاريخ حمو بيكا واغانيه فى البداية شئ مخذل وكلنا بنتبرأ منها

- الفرصة جت لحمو بيكا مرة ومرتين وسقط

- لو احنا فى بينا وبينه حاجة كنا نفذنا حكم الحبس

- أنا وأعضاء المجلس بنراعى ربنا ومش بنحط حد فى دماغنا

حمو بيكا يناشد النقابة

وقد ناشد مؤدي المهرجانات حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية بقبول الإلتماس الذي قدمه وإعطاءه التصريح الخاص بغنائه في مصر، وذلك عبر بث مباشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال حمو بيكا عبر البث: “ليه تمنع الفرحة من على وشوش الناس وحشونى صحابى واخواتى وكل حاجة فى مصر، أنا بقالى شهر عدى عليا كأنه 100 سنة برا مصر، مصر أم الدنيا وهتفضل بخير، سيبونا نشتغل جوه بلدنا، أنا هنا شغال بس مش بحس بطعم النجاح غير فى بلدى مصر”.

وتابع حمو: “الحمدلله عندى حفلات فى دبى وتركيا ولبنان تكفينى سنة، أنا طالع افضفض معاكوا شوية مش زعلان ان انا مش شغال فى مصر، أنا زعلان انكو حرمتوا جمهورى منى، كل اللى طلبه سيبونى اشتغل زى زمايلى كل مطربين المهرجانات والراب خدوا الكارنيهات مفضلش غيرى”.

وأردف قائلًا: “بلاش تقفوا فى طريقنا، مش مبقاش فى العمر غير حاجة بسيطة ومفيش حاجة دايمة غير السيرة الطيبة وسيبوه الملك للمالك وبلاش تقطعوا فى أرزاق الناس الحياة صعبة وسيبوه الناس ترزق ربنا اللى بيقسم الأرزاق، الرزق بيتاخد منى فى مصر، ربنا جبلى رزق فى مكان تانى فى مكان محدش بيقول فيه ممنوع، فى نقابة هنا فى دبى بس محدش بيقولك انت ممنوع ولا متشتغلش”.

واختتم بيكا كلامه، قائلًا: “هنا الناس بتقدر الفن وكل واحد فى حاله اللى عايز يشتغل يشتغل والخير هنا كتير وفى بلدنا الخير اكتر سبونا نرزق، رسالة لأمى وحشتينى وربنا ميحرمنى منك واخواتى وحشتونى وزوجتى ووش الخير هى حاليًا معايا فى السفر وبلاش تتنمروا على حد”.