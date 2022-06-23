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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /706468/أحمد-السجيني-القيادة-السياسية-جادة-فى-التعامل-مع-قضية-التعدي-على-الآراضي-الزراعية

قال النائب أحمد السجينى،رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، ان النظام السابق كان يتعامل بطرق كياسة فى التعدى على الاراضى بنظام “ريح الزبون”، مؤكدا النظام الحالى جاد فى التعامل مع القضية، حتى احال الامور الى النيابة العسكرية، بعد افتتاح المحمودية.

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أحمد السجيني: النظام الحالى جاد فى التعامل مع قضية التعدي على الآراضي الزراعية

جاء هذا أثناء اجتماع اللجنة، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26من مايو سنة 2022، بأن انتشار التعديات ناتج عن تعثر إجراءات تراخيص البناء.

وشدد السجينى، انه لا يمكن استمرار الممارسة المدنية إلى إحالة عسكرية ولكن بعد فترة تم استمرار العمل المؤسسى المستدام، وهذا جعل الأمور ترجع كما السابق.

وقال السجينى أن الجلسات هنا بدأت من ٦ يناير حتى الآن ، وكانت اخر جلسة بحضور ١٦ محافظ و٤ وزارات معنيين، بجلسة الاستطلاع والمواجهة .

وأكد أن لجنة الإدارة المحلية على مدار ٧ سنين، تعاملت مع ازمة التعدى على الاراضى، ورئيس الجمهورية مهتم به جدا بهذا الملف .