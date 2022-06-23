انت الان تتابع تفاصيل خبر الاتحاد التونسي للشغل يرفض شروط صندوق النقد الدولى للتفاوض مع تونس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /706467/الاتحاد-التونسي-للشغل-يرفض-شروط-صندوق-النقد-الدولى-للتفاوض-مع-تونس

دوت الخليج

ونشر الاتحاد الشغل التونسي عبرصفحته الرسمية على الفيس بوك، يؤكد فيه الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بأن:" الاتحاد رفض لكل ما طرحه صندوق النقد الدولى من شروط من أجل بدأ مفاوضات مع الجانب التونسي".

وذكر الطبوبي:" نرفض شروط صندوق النقد الدولى فى ظل ضعف الأجور، وضعف الإمكانيات، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة".

المفاوضات مقابل الموافقة على الشروط

وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن انه على استعداد من أجل بدأ المفاوضات حول برنامج لدعم تونس خلال الأسابيع المقبلة مقابل تنفيذ مجموعة من الأصلاحات .

وجاء فى بيان الصادر عن صندوق النقد الدولى بأن القرار تم اتخاذه بعد سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرت لعدة أشهر.

وأضاف البيان نقلا عن مدير الصندوق فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، جهاد أزعور قوله إنه " فى ظل التداعيات المتزايدة إثر الحرب الروسية الأوكرانية فأنه تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا".

خطة إصلاح الحكومة التونسية

ويذكر أن أزعور قد زار تونس هذا الأسبوع والتقى خلالها برئيس التونسي قيس سعيد وعدد آخر من المسؤوولين ورحب جهاد أزعور ببرنامج الإصلاح الحكومي الأخير من أجل التعامل مع الوضع الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتتضمن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام وبعض التخفيضات فى الدعم، وإعادة هيكلة شركات عامة.