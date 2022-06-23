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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /706465/تعرف-على-عمولة-السحب-من-ماكينة-بنك-آخر-2022

عمولة السحب من ماكينة بنك آخر 2022، أصبحت من أعلى الكلمات البحثية على مؤشرات جوجل، تزامنًا مع اقتراب عودة البنك لتطبيق العمولات على عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي لغير عملائها بداية من أول يوليو.

قيمة عمولة السحب من ماكينة بنك آخر 2022

وينشر موقع دوت الخليج لقرائه، تفاصيل عمولة السحب من البنوك المختلفة 2022، وموعد تطبيق عمولة السحب من ماكينة بنك آخر 2022.

موعد تطبيق عمولة السحب من ماكينة بنك آخر 2022

تبدأ البنوك من أول يوليو المقبل، عودتها لتطبيق عمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي لغير عملاء البنك، والتي كانت قد توقف لنحو عامين؛ تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي أثناء جائحة كورونا في مارس 2020، كإجراء وقائي للمواطنين للحد من انتشار الفيروس.

تطبيق عمولة السحب من ماكينة بنك آخر 2022

يحدد كل بنك على حدة عمولة السحب النقدي الخاصة به المقررة على العملاء في في حالة استخدام ماكينة الصراف الآلي غير التابعة للبنك الذي يتعامل معه، والتي تختلف من بنك لآخر حسب اللائحة الداخلية.

عمولة السحب من ماكينة بنك آخر 2022 بالبنوك المختلفة

حدد كل بنك قيمة الرسوم التي يتم سحبها عند إجراء عملية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بها لغير عملائها، كذلك رسوم الاستعلام عن الرصيد، والتي جاءت كالتالي:

-بنك مصر: رسوم السحب من بنك آخر 6 جنيهات لكل عملية، ويتم سحب جنيهان في حالة الاستعلام عن الرصيد.

- بنك الإسكندرية: رسم السحب 10 جنيهات، و3 جنيهات في حالة الاستعلام عن الرصيد.

- بنك القاهرة: رسم السحب 7 جنيهات على العملية الواحدة.

- البنك الأهلي المصري: رسم السحب 5 جنيهات، و1.5 جنيه الاستعلام عن الرصيد.

-البنك التجاري الدولي CIB: رسم السحب 3 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد يخصم جنيهان.

- بنك فيصل الإسلامي: رسم السحب 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد بـ 3 جنيهات.

- بنك كريدي أجريكول: رسم السحب النقدي 6 جنيهات، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

- البنك العربي الأفريقي: رسم السحب 8 جنيهات، وفي حالة الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.

- بنك مصرف أبوظبي الإسلامي: رسم السحب النقدي 5 جنيهات، وجنيه واحد فقط عن الاستعلام عن الرصيد.

- بنك فيصل الإسلامي: رسم السحب 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد بـ 3 جنيهات.