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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /706463/غيابات-الأهلي-أمام-بيراميدز فى-بطولة-كأس-مصر

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيره بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري، يوم الأحد الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

غيابات الأهلي أمام بيراميدز

أحمد عبد القادر لاعب الفريق، بسبب أثبتت الأشعة تعرضه لمزق، ومن المقرر أن يغيب ثلاثة أسابيع.‏

علي معلول الذي تعرض لشد خفيف في العضلة ‏الأمامية يغيب لمدة 10 أيام. ‏

حمدي فتحي، تعرض لإصابة شد ‏في العضلة الخلفية اليسرى، ويحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام.‏

حسين الشحات ، حيث اشتكى من كدمة في الكاحل الأيسر ووتر ‏أكيلس، ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى أسبوع.‏

فيما أيمن أشرف تعرض لالتهاب في الركبة ويحتاج إلى فترة علاج ، وعلي لطفي ا يعاني من جزع في الرسغ الأيمن.

ويستمر الثنائي عمار حمدي وأكرم توفيق، فى البرامج التأهيلية بعد تعرضهم بقطع فى الرباط الصليبي.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

وحقق النادي الأهلي فوزاً صعباً على فريق غزل المحلة بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث سجل أهداف النادي الأهلي كلاً من محمد مجدي أفشة في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، ومحمد شريف في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني، فيما جاء هدف المحلة الوحيد عن طريق حميد ماو في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، وأسدل الستار على المباراة التي شهدت أحداثها إثارة ومتعة كبيرة بين الفريقين.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

فيما سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد عرضية من شيكابالا.

فيما محمود عبد الرزق شيكابالا بالهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ثم أحرز صلاح محسن هدف التعادل في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري العام في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام.