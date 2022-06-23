انت الان تتابع تفاصيل خبر لأول مرة منذ الغزو الروسي..إسرائيل تعيد فتح سفاراتها في كييف حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /706459/لأول-مرة-منذ-الغزو-الروسيإسرائيل-تعيد-فتح-سفاراتها-في-كييف

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها عن إستئناف السفارة الإسرائيلية أعمالها فى العاصمة الأوكرانية بكييف وقام السفير الإسرائيلى لدي أوكرانيا ميخائيل برودسكي بفتح السفارة مع طاقمه لعدة أيام.

دوت الخليج

ووفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية فذكر أن :" أكثر من 80 شخص قد حصلوا على الخدمات القنصلية من الطاقم فى كييف وتلبية لطلبات أضافية ايضا من مدينة لفيف".

الوجود الإسرائيلى في كييف ضروريا

وصرح السفير الأسرائيلى لدي أوكرانيا أن :" الوجود الدبلوماسي الاسرائيلى فى كييف أمر ضروريا بالنسبة لنا كما انه يشكل علامة اضافية لدعم الاسرائيلى لأوكرانيا".

وفي سياق متصل اعلنت الخارجية الأسرائيلية فى البيان لها بأن :" الخدمات القنصلية فى كييف ولفيف ستكون متاحة بالتنسيق والتسجيل المسبق".

ويذكر أن طاقم السفارة الاسرائيلية قد ترك العاصمة الأوكرانية كييف قبل أن تبدأ روسيا عملياتها العسكرية فى أوكرانيا وقبل ان تشتعل الحرب الروسية الأوكرانية تم نقل السفارة الإسرائيلية إلى مدينة لفيف

كما صرح نائب السفير الاسرائيلى يوآف بتيترسكي خلال حديث له مع صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية بأنه :" إلى جانب الهند وبولندا فإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة فى العالم التي تقدم خدمات قنصلية فى كييف فنحن نصل إلى هنا لعدة أيام فى كل أسبوع وبعد ذلك نعود إلى بولندا".

خطاب مرتقب لزيلينسكي أمام الجامعة العبرية

ومن الجدير بالذكر فانه من المتوقع أن يلقى الرئيسي الأوكراني فولوديمير زيلينسكى خطاب عبر تقنية الزوم يوم الجمعة امام الجامعة العبرية، ويشار إلى أن هذا الخطاب الثاني للرئيس الأوكراني بعد خطابه الأول الذي ألقاه فى الكنيسنت خلال الأيام الأولى للأزمة الأوكرانية من أجل الحصول على دعم إسرائيلى ضد روسيا.