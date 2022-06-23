وفاة حسن علي خلف شيخ المجاهدين في سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 02:26 مساءً - توفي حسن علي خلف شيخ المجاهدين في سيناء، من قبيلة السواركة، بشمال سيناء بعد رحلة علاج فى محافظة الإسماعيلية، حيث وهب نفسه في سبيل حماية الوطن ولأجله قضى سنوات من عمرة في سجون إسرائيل لوقوفه ضد الاحتلال الإسرائيلي بسيناء.

وأعلنت جمعية مجاهدي سيناء، المناصل السيناوي حسن علي خلف، وقد تم منحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية، تقديرًا لجهوده الوطنية خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي بسيناء.

وأعلن الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن البطل عضو جمعية مجاهدي سيناء، فقد وهب نفسه في سبيل حماية الوطن ولأجله قضى سنوات من عمرة فى سجون إسرائيل لوقوفه ضد الاحتلال الإسرائيلي بسيناء فى خندق المقاومة، وله دوره ضمن أدوار ومهام أداها رجال سيناء المدنيين في مناطق سيناء، أثناء فترة احتلالها تحت إشراف وتوجيهات القيادة في تلك الفترة.

كان للشيخ المناضل دورًا مهمًا أثناء حرب الاستنزاف الي ان حققت القوات المسلحة نصر أكتوبر1973 المجيدة، حيث نفذ عدة عمليات فدائية ضد العدو الإسرائيلي، وخرج من سجون إسرائيل ضمن صفقة تبادل مع الجاسوس الإسرائيلي باروخ كوهين.

وينتمي الشيخ حسن خلف فى محافظة شمال سيناء ، لعشيرة الخلفات إحدى عشائر قبيلة السواركة بمنطقة الجورة جنوب الشيخ زويد ،و قد شارك مع عدد كبير من شباب سيناء فى تشكيل منظمة سيناء العربية والدفاع عن سيناء ضد الاحتلال عندما داهمها فى عام 1967م.، ونجح في جذب عدد كبير من شباب القبائل وضمهم لخلايا المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقع في قبضة جيش الاحتلال الإسرائيلي في إحدى العمليات وحكم عليه بالسجن 149 عامًا بتهمة قتل الأطفال والتنقل بين ضفتي قناة السويس دون تصريح.

و قضى عامين في سجون الاحتلال وخرج فى عملية تبادل أسرى عقب انتصار أكتوبر وحصل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل أنور السادات بعد عودته من الأسر عام 1974.