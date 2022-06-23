28 يونيو.. خبير فى جراحة المسالك بمستشفى القوات المسلحة بمصر الجديدة

جدة - نرمين السيد - يستضيف مستشفى القوات المسلحة بمصر الجديدة خبير جراحة المسالك البولية فى السلس البولى بمدينة (إيرفين بكاليفورنيا) الدكتور جمال غنيم، خلال الفترة من 28 يونيو وحتى الثامن من يوليو القادم.





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