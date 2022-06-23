انت الان تتابع تفاصيل خبر بـ 17 مليون جنية.. الداخلية تداهم مصنع لانتاج العقاقير المخدرة بالشرقية| صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706466/بـ-17-مليون-جنية-الداخلية-تداهم-مصنع-لانتاج-العقاقير-المخدرة-بالشرقية-صور

رصد المتهمين

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى تصنيع العقاقير المخدرة وخاصة عقارى (الكبتاجون – التامول) وقيامهما بإعداد وتجهيز مصنع لإنتاج وتخزين تلك العقاقير المخدرة وتوفير المواد الأولية والمواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيعها وإنتاجها ، وكذا الترويج لتجارتهما غير المشروعة متخذان من أحد المنازل المستأجرة الكائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى تصنيع تلك العقاقير.

استهداف المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبط أحدهما حال تواجده بالمنزل المشار إليه.. وبحوزته (170 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر – 125 ألف قرص لعقار التامول المخدر – أدوات خاصة بالتصنيع والتغليف – مواد خام خاصة بالتصنيع وزنت "290 كيلوجرام" – مبالغ مالية – هاتف محمول)..وبمواجهته أقر بتصنيع تلك العقاقير المخدرة على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 17 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عصابة الشرطة المزيفة

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، في ضبط تشكيل عصابي تخصصوا فى ارتكاب جرائم الاستيلاء على متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.

بلاغ للقسم

ورد بلاغ لقسم من "سائق "توك توك"، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، أنه حال قيادته "التوك توك" خاصته بطريق بلبيس بدائرة المركز، اعترض طريقه سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" يستقلها 4 أشخاص مُنتحلين صفة رجال شرطة.

وتابع اصطحابه داخل الميكروباص المشار إليه لفحص أوراق مركبة "التوك توك"، وقيام أحدهم بقيادة مركبة "التوك توك" خلف الميكروباص، وعقب ذلك قاموا بإنزاله أعلى الطريق الإقليمى وإبلاغه بالتوجه لمركز شرطة بلبيس لاستلامها، وبالفعل توجهه لاستلامها، وتبين عدم صحة الواقعة، وقيام هولاء الأشخاص بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على مركبة "التوك توك".

تحديد وضبط المتهمين

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن القاهرة، تم ضبط 4 متهمين وبحوزة أحدهم "سلاح نارى "طبنجة" وعدد من الطلقات من ذات العيار".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى انتحال صفة رجال الشرطة، واستيقاف المواطنين وسرقة متعلقاتهم الشخصية، واعترفوا بارتكاب واقعة مماثلة بدائرة قسم شرطة النهضة بالقاهرة، وأمكن التوصل إلى المجنى عليه وبسؤاله أيد ذلك، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة - 2 مركبة "توك توك" المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.