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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706464/ضبط-عصابة-الشرطة-المزيفة-تستولي-على-متعلقات-المواطنين

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، في ضبط تشكيل عصابي تخصصوا فى ارتكاب جرائم الاستيلاء على متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.

بلاغ للقسم

ورد بلاغ لقسم من "سائق "توك توك"، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، أنه حال قيادته "التوك توك" خاصته بطريق بلبيس بدائرة المركز، اعترض طريقه سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" يستقلها 4 أشخاص مُنتحلين صفة رجال شرطة.

وتابع اصطحابه داخل الميكروباص المشار إليه لفحص أوراق مركبة "التوك توك"، وقيام أحدهم بقيادة مركبة "التوك توك" خلف الميكروباص، وعقب ذلك قاموا بإنزاله أعلى الطريق الإقليمى وإبلاغه بالتوجه لمركز شرطة بلبيس لاستلامها، وبالفعل توجهه لاستلامها، وتبين عدم صحة الواقعة، وقيام هولاء الأشخاص بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على مركبة "التوك توك".

تحديد وضبط المتهمين

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن القاهرة، تم ضبط 4 متهمين وبحوزة أحدهم "سلاح نارى "طبنجة" وعدد من الطلقات من ذات العيار".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى انتحال صفة رجال الشرطة، واستيقاف المواطنين وسرقة متعلقاتهم الشخصية، واعترفوا بارتكاب واقعة مماثلة بدائرة قسم شرطة النهضة بالقاهرة، وأمكن التوصل إلى المجنى عليه وبسؤاله أيد ذلك، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة - 2 مركبة "توك توك" المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل شخصين وإصابه أخر اثر مشاجرة بالخليفة

لقى شخصين مقتلهما وإصابة أخر، إثر وقوع مشاجرة بينهم بمنطقة الخليفة، وتم تحريلار محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.

بداية الواقعة

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة الخليفة يفيد وجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

الفحص وضبط المتهمين

علي الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بسرعة الانتقال والفحص وتبين حدوث مشاجرة بين 3 أشخاص " إثنان منهم توفيا إثر إصابتهما بجروح طعنية" و3 أشخاص أخرين أحدهم مصاب بجرح بالرأس لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات بينهم ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب، الأمر الذى نتج عنه الإصابات التى أودت بحياة اثنين من الطرف الأول، أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم سلاح أبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.