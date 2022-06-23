حمو بيكا لـ هاني شاكر: «ليه تمنع الفرحة سيبونا نُرزق»

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706460/حمو-بيكا-لـ-هاني-شاكر-ليه-تمنع-الفرحة-سيبونا-نرزق

ناشد مؤدي المهرجانات حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية بقبول الإلتماس الذي قدمه وإعطاءه التصريح الخاص بغنائه في مصر، وذلك عبر بث مباشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد لكم رسالة حمو بيكا إلى نقابة المهن الموسيقية

حمو بيكا لـ هاني شاكر: ليه تمنع الفرحة على وشوش الناس

وقال حمو بيكا عبر البث: “ليه تمنع الفرحة من على وشوش الناس وحشونى صحابى واخواتى وكل حاجة فى مصر، أنا بقالى شهر عدى عليا كأنه 100 سنة برا مصر، مصر أم الدنيا وهتفضل بخير، سيبونا نشتغل جوه بلدنا، أنا هنا شغال بس مش بحس بطعم النجاح غير فى بلدى مصر”.

وتابع حمو: “الحمدلله عندى حفلات فى دبى وتركيا ولبنان تكفينى سنة، أنا طالع افضفض معاكوا شوية مش زعلان ان انا مش شغال فى مصر، أنا زعلان انكو حرمتوا جمهورى منى، كل اللى طلبه سيبونى اشتغل زى زمايلى كل مطربين المهرجانات والراب خدوا الكارنيهات مفضلش غيرى”.

حمو بيكا: بلاش تقطعوا أرزاق الناس

وأردف قائلًا: “بلاش تقفوا فى طريقنا، مش مبقاش فى العمر غير حاجة بسيطة ومفيش حاجة دايمة غير السيرة الطيبة وسيبوه الملك للمالك وبلاش تقطعوا فى أرزاق الناس الحياة صعبة وسيبوه الناس ترزق ربنا اللى بيقسم الأرزاق، الرزق بيتاخد منى فى مصر، ربنا جبلى رزق فى مكان تانى فى مكان محدش بيقول فيه ممنوع، فى نقابة هنا فى دبى بس محدش بيقولك انت ممنوع ولا متشتغلش”.

واختتم بيكا كلامه، قائلًا: “هنا الناس بتقدر الفن وكل واحد فى حاله اللى عايز يشتغل يشتغل والخير هنا كتير وفى بلدنا الخير اكتر سبونا نرزق، رسالة لأمى وحشتينى وربنا ميحرمنى منك واخواتى وحشتونى وزوجتى ووش الخير هى حاليًا معايا فى السفر وبلاش تتنمروا على حد”.

رسالة هاني شاكر لشاكوش وبيكا

وقال خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأربعاء ،"أتمنى (شاكوش) ميعملش مشاكل تاني وتكون دي آخر مشكلة في حياته ومسيرته الفنية، موضحا أن شاكوش قدم اعتذارا للنقابة في أكثر من مناسبة عما بدر منه، معقّبا: "عفا الله عما سلف.. وجدتُ أنا وأعضاء المجلس أنه لا يمكن لأحد أن يُعاقب طوال العمر".