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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706458/بعد-موافقة-اقتراحات-البرلمانلجنة-حكومية-برلمانية-تبدأ-في-إجراءات-تنفيذ-كوبري-منيا-القمح

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد البنا، بشأن إنشاء كوبرى مشاه بين كوبرى البطل وكوبرى بحر مويس بجوار نادى المعلمين بمدينة منيا القمح بالشرقية.

دوت الخليج

بعد موافقة اقتراحات البرلمان..لجنة حكومية برلمانية تبدأ في إجراءات تنفيذ كوبري منيا القمح

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة تضم نائب محافظ الشرقية، وكيل وزارة الرى بالمحافظة، رئيس مجلس المدينة، والنائب مقدم الطلب، لإجراء معاينة لموقع الكويرى، تمهيدا للبدء في إجراءات التنفيذ.

ويستهدف الاقتراح إنشاء كوبرى مشاة لحل أزمة ومعاناة طلبة المدارس والمواطنين المقيمين في تلك المنطقة حيث تبلغ المسافة التى يعبرها المواطنين والطلاب يوميا نحو ٨٥٠ متر.

كوبري المشاه بمدينه منيا القمح

ومن جانبه أعلن النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، بدء تنفيذ توصية لجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن الاقتراح برغبة المقدم منه، حيث تم إجراء معاينة لموقع كوبري المشاه بمدينه منيا القمح ، أمس الأربعاء، وذلك بحضور لجنة من كل من الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس مجلس مدينة منيا القمح والمهندس شريف مدير إدارة الري وعدد من المسئولين.

وأضاف البنا: تم تحديد موقع الإنشاء، حيث سيكون في نهاية الكورنيش الجديد حتي يسهل المرور لجميع المواطنين و الطلاب لربط الجانبين ببعض، متابعا، ننتظر إبداء الرأي بالنسبة لوزارة الري بالموافقة كتابةً ، حتى يتم تجهيز الدعم المالي له.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية مشروع الكوبرى، لتخفيف معاناة المواطنين حيث يخدم كتلة سكنية كبيرة بها عدد ومنطقة بها عدد كبير من المدارس.

ووجه النائب أحمد البنا، الشكر للحكومة علي سرعة تفاعلها في تنفيذ توصية لجنة الاقتراحات والشكاوى، مشيرا إلي أن تلك المشروعات هامة وضرورية في الوقت الحالي تماشيا مع خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات قومية مثل حياة كريمة لتوفير كافة الخدمات والمرافق لأهالي الريف ليعيشوا حياة كريمة.