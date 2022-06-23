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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706456/شوبير-يكشف-موعد-إعلان-الأهلي-عن-المدير-الفني-الجديد-للفريق

أكد الإعلامي وحارس مرمي الأهلي الأسبق، أن ليس الألماني ديفيد فاجنر، أو البلجيكي يانيك فيريرا ليس مرشحين لتدريب المارد الأحمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شوبير عبر برنامجة الإذاعي :" أن مدرب الأهلي الجديد ليس الألماني ديفيد فاجنر، أو البلجيكي يانيك فيريرا، هذا الثنائي ليس ضمن اختيارات النادي الأهلي تماماً المارد الأحمريبحث عن مشروع، لا يهم الجنسية بقدر ما يهم المشروع، قد يكون الإعلان بعد مباراة بيراميدز".

وعن المدير الفني لمنتخب مصر

وتابع شوبير قائلاً"سيكون اليوم حاسماً فى مصير كيروش مع المنتخب سواء بالعودة أم قفل الملف نهائيا لا يوجد خلافات مادية بينه و بين اتحاد الكرة، والأمر وبنسبة كبيرة هيكون مدرب المنتخب القادم، وحال عدم الاتفاق بينهما هناك 3 مدربين على طاولة اتحاد الكرة بعد الاستقرار عليهم من قبل حازم إمام ومحمد بركات".

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نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

وحقق النادي الأهلي فوزاً صعباً على فريق غزل المحلة بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث سجل أهداف النادي الأهلي كلاً من محمد مجدي أفشة في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، ومحمد شريف في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني، فيما جاء هدف المحلة الوحيد عن طريق حميد ماو في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، وأسدل الستار على المباراة التي شهدت أحداثها إثارة ومتعة كبيرة بين الفريقين.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

فيما سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد عرضية من شيكابالا.

فيما محمود عبد الرزق شيكابالا بالهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ثم أحرز صلاح محسن هدف التعادل في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري العام في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام.