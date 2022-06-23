انت الان تتابع تفاصيل خبر لينك الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706455/لينك-الاستعلام-عن-الترقيات-بالرقم-القومي-2022

لينك الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022، تصدر محركات البحث المختلفة، منذ إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حركة الترقيات للموظفين بالجهاز الإداري، حيث تزايدت معدلات البحث عن خطوات الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 202، ورابط الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022.

الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022 الموقع الرسمي

وينشر موقع دوت الخليج لقرائه، خطوات الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022، كذلك لينك الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022.

نتيجة ترقيات الموظفين 2022

يبحث الكثير من الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، عن نتيجة الترقيات بالرقم القومي 2022، والتي احتلت مكانة في مؤشرات البحث، حيث وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لترقية الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، والذين أتمموا المدد البينية المحددة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

موعد نتيجة ترقيات الموظفين 2022

وأوضح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن اعتبارًا من مطلع يوليو، يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2022 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الترقيات 2022 يوم 1 يوليو 2022.

لينك الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022

أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صباح اليوم الخميس، موقعًا إلكترونيًا، يمكن الموظفين من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة، والذي يوافق يوم 23 يونيو من كل عام.

خطوات الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022

يمكن للراغبين في معرفة نتيجة الترقيات بالرقم القومي 2022 للموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، معرفة نتيجة ترقيتهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الرابط الرسمي لموقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من هــــنــــا.

2- اختيار أيقونة «خدمات إلكترونية».

3- اختيار دليل التسكين والترقي.

4- ملء البيانات المطلوبة وهي: «الاسم رباعي - الرقم القومي - الجهة».

5- إدخال البيانات للازمة لمعرفة المستوى الوظيفي وهي: «تاريخ التعيين / التثبيت على درجة دائمة - المجموعة الوظيفية - الدرجة المالية - تاريخ الحصول عليها».

6- توضيح القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات.