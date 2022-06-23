اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 01:25 مساءً - واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة المنيا المنصورة وأسيوط، اليوم الخميس الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢.

وسوف تتوالى خلال الفترة القادمة، أعمال اللجنة لمقابلة المُرشحين لمنصب رؤساء جامعات (مدينة السادات والمنوفية والأقصر) تباعًا وفقًا للجدول الزمني الخاص بذلك.

الجدير بالذكر أن اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، كانت قد بدأت أعمالها الخميس الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٢، بمقابلة السادة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق، ثم واصلت أعمالها السبت الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٢ بمقابلة السادة المُرشحين لرئاسة جامعتي المنصورة وأسيوط.