أخبار مصرية

اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة...

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 01:25 مساءً - واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة المنيا المنصورة وأسيوط، اليوم الخميس الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢.

وسوف تتوالى خلال الفترة القادمة، أعمال اللجنة لمقابلة المُرشحين لمنصب رؤساء جامعات (مدينة السادات والمنوفية والأقصر) تباعًا وفقًا للجدول الزمني الخاص بذلك.

الجدير بالذكر أن اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، كانت قد بدأت أعمالها الخميس الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٢، بمقابلة السادة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق، ثم واصلت أعمالها السبت الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٢ بمقابلة السادة المُرشحين لرئاسة جامعتي المنصورة وأسيوط.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا