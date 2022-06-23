السكة الحديد تحذر من بعض التطبيقات الوهمية والغير رسمية التي تزعم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 01:25 مساءً - تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر ان التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق بإسم ENR علي اجهزة أيفون. و بإسم قطارات مصر حجز واستعلام علي اجهزة Android وانه لايمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.

محمد يوسف

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