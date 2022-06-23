السكة الحديد تحذر من بعض التطبيقات الوهمية والغير رسمية التي تزعم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 01:25 مساءً - تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر ان التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق بإسم ENR علي اجهزة أيفون. و بإسم قطارات مصر حجز واستعلام علي اجهزة Android وانه لايمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.
وتناشد هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين باستخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن لعدم التعرض لحالات النصب من تطبيقات مزيفة والابلاغ الفوري لكافة الجهات المختصة.
ابلكيشن الحجز الخاص بالموبايل
اندرويد
https://play.google.com/store/apps/details...
ايفون (IOS)
https://apps.apple.com/eg/app/enr/idا1486815902
موقع الحجز علي الانترنت
https://enr.gov.eg/ticketing/public/login.jsf