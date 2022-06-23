أخبار مصرية

السكة الحديد تحذر من بعض التطبيقات الوهمية والغير رسمية التي تزعم...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 01:25 مساءً - تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر ان التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق بإسم ENR علي اجهزة أيفون. و بإسم قطارات مصر حجز واستعلام علي اجهزة Android وانه لايمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.

وتناشد هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين باستخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن لعدم التعرض لحالات النصب من تطبيقات مزيفة والابلاغ الفوري لكافة الجهات المختصة.

ابلكيشن الحجز الخاص بالموبايل

اندرويد

https://play.google.com/store/apps/details...

ايفون (IOS)

https://apps.apple.com/eg/app/enr/idا1486815902

موقع الحجز علي الانترنت

https://enr.gov.eg/ticketing/public/login.jsf

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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