الاوقاف: فرحة غامرة للأطفال في أولى رحلات البرنامج الصيفي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 01:25 مساءً - في إطار فعاليات البرنامج الصيفي للطفل وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الأنشطة الترفيهية للأطفال واهتمامًا بالجانب الترفيهي التعليمي للطفل، بما يسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصيته، وتدعيم إرادته وطاقته نحو النجاح والعيش بإيجابية في الحياة وتنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم، انطلقت اليوم الخميس 23/ 6/ 2022م أولى الرحلات المجانية للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج الصيفي للأطفال لحديقة الحيوان بالجيزة، حيث قام الأطفال خلال الجولة بزيارة متحف الحيوانات، وبيت الزواحف، والتعرف على مختلف الحيوانات والطيور والأشجار النادرة، والاستمتاع ببعض الألعاب الترفيهية.

وخلال الجولة أبدى الأطفال سعادتهم الكاملة، مشيدين بالبرنامج الصيفي للأطفال وسعادتهم الغامرة بهذه الجولة الترفيهية التي أعدتها وزارة الأوقاف.