انطلاق الجلسة الثالثة للحوار المجتمعى حول «سياسة ملكية الدولة»

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، انطلاق الجلسة الثالثة المتخصصة فى إطار الحوار المجتمعى حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بحضور عدد من النواب والتنفيذيين، لمناقشة الجوانب التشريعية لوثيقة "ملكية الدولة" بقطاعى الزراعة والتصنيع الغذائى.





وأوضح المركز فى بيان صحفى، سابق، أن الحكومة أطلقت حوارا مجتمعيا، منتصف يونيو الجارى، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعما لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد طرح وثيقة "ملكية الدولة"، تمهيدا لإقرارها فى صورتها النهائية خلال شهرين.

وتأتى تلك الورشة استكمالا للورشتين السابقتين، اللتين عقدهما "مركز المعلومات"، يومى الأحد والثلاثاء الماضيين، حول مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاعى الزراعة والصناعات الغذائية، على الترتيب، وبحضور كبرى الشركات العاملة فى مصر، ومختلف الأكاديميين والخبراء والمختصين.