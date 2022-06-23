انطلاق الجلسة الثالثة للحوار المجتمعى حول «سياسة ملكية الدولة»

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وأوضح المركز فى بيان صحفى، سابق، أن الحكومة أطلقت حوارا مجتمعيا، منتصف يونيو الجارى، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعما لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد طرح وثيقة "ملكية الدولة"، تمهيدا لإقرارها فى صورتها النهائية خلال شهرين.
وتأتى تلك الورشة استكمالا للورشتين السابقتين، اللتين عقدهما "مركز المعلومات"، يومى الأحد والثلاثاء الماضيين، حول مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاعى الزراعة والصناعات الغذائية، على الترتيب، وبحضور كبرى الشركات العاملة فى مصر، ومختلف الأكاديميين والخبراء والمختصين.
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