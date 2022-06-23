جدة - نرمين السيد - هنأ طارق الفقى محافظ سوهاج، مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية وتمثيل مصر فى المسابقة العالمية لتطبيقات مايكروسوفت بالولايات المتحدة الأمريكية والتى سيشارك فيها "179" دولة.





وتمكنت الطالبة كرست هانى بالصف الأول الثانوى بمدرسة "طهطا الثانوية بنات" من الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى تطبيقات (word 2016) ضمن التصفيات النهائية للمسابقة الطلابية العالمية (MOS)، التى أقيمت بمقر وزارة التربية والتعليم بالقاهرة بمشاركة 130 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية. وأوضح الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المسابقة من المسابقات الوزارية السنوية التى يشارك فيها جميع الطلبة والطالبات على مستوى المحافظة بمختلف مراحلها التعليمية من خلال الاختبارات الإلكترونية حول تطبيقات مايكروسوفت المختلفة ويتم خلالها تصفيتهم على مستوى المحافظة ثم على مستوى الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تعليم سوهاج» تفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية لتطبيقات مايكروسوفت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.