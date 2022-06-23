انت الان تتابع خبر عاجل – التموين تضع النقط على الحروف حول وجود عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك بالأسواق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي مصيلحي أن ما يجري تدوله حول انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق المصرية وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

وأوضحت وزارة التموين في بيان مشترك مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية.

وأضاف الوزراة أن يتم شن حملات تفتيش مكثفة على الأسواق ومصانع تعبئة الزيوت بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لرصد أي مخالفات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة، مطالبة المواطنين بعدم الانسيق وراء الاشاعات المغرضة والغير صحيحة نهائياً