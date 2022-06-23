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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706452/مقتل-شخصين-وإصابة-أخر-إثر-مشاجرة-بالخليفة

لقى شخصين مقتلهما وإصابة أخر، إثر وقوع مشاجرة بينهم بمنطقة الخليفة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.

بداية الواقعة

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة الخليفة يفيد وجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

الفحص وضبط المتهمين

علي الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بسرعة الانتقال والفحص وتبين حدوث مشاجرة بين 3 أشخاص " إثنان منهم توفيا إثر إصابتهما بجروح طعنية" و3 أشخاص أخرين أحدهم مصاب بجرح بالرأس لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات بينهم ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب، الأمر الذى نتج عنه الإصابات التى أودت بحياة اثنين من الطرف الأول، أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم سلاح أبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط هارب من 85 سنة حبس بعابدين

تمكنت مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط هارب مطلوب التنفيذ عليه فى 46 حكما، وأحالته للنيابة لتولى التحقيقات.

وخلال حملة لمباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، تم ضبط صاحب مصنع - مقيم بمحافظة القليوبية مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (46) حكم حبس فى قضايا "غش - تبديد - شيكات" بإجمالى مدد حبس (85) سنة، أثناء تردده على دائرة قسم شرطة عابدين، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

سقوط مستريح الدواجن في قبضة الأموال العامة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد الأشخاص بالجيزة لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها.

التحريات والمعلومات

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تربية الدواجن من خلال مزرعة دواجن خاصة به مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم، وتوقفه عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

استهداف المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.