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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706450/تعرف-على-بطولات-شيكابالا-مع-الزمالك-فى-مسيرتة-حتي-الأن

حصد محمود شيكابالا الملقب "بالفهد الأسمر" مع الزمالك العديد من البطولات والإنجازات الكبيرة مع نادي الزمالك منذ مطلع الألفية الجديدة، وعاصر الجيل الذهبي للفريق الذي فاز بكل البطولات، كما عاش أكثر فترات القلعة البيضاء عجافًا، لكنه لم يتوقف عن حب شعار وقميص النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بطولات شيكابالا مع الزمالك

1- دوري أبطال أفريقيا.

3- الدوري المصري الممتاز.

5- بطولة كأس مصر.

2-كأس السوبر الأفريقي.

2-كأس السوبر المصري.

1-البطوله العربيه.

1- السوبر السعودي.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

انتهت أحداث مباراة البنك الأهلي والزمالك بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت على على المقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة الدوري العام، لتصبح النتيجة 1-2 للفريق الأبيض.

وتقدم البنك الأهلي عن طريق عاصم صلاح من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا، بعد إعاقة لاعب الزمالك عبد جمعة للاعب البنك الأهلي في الدقيقة 53.

ونجح سيف الجزيري الذي دخل بديلا الشوط الثاني، في عودة الزمالك للمبارة مرة أخرى في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاءتقدم سيف الدين الجزيري لنادي الزمالك في مرمى البنك الأهلي، في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - أحمد سيد زيزو خط الهجوم: أشرف بن شرقي :ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد

تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمي: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمد فتحي - إسحاق يعقوبو - محمود سيد - كريم بامبو - محمد هلال.

خط الهجوم: ناصر منسي.