انت الان تتابع تفاصيل خبر الخارجية البريطانية: قد تحدث مجاعة حال عدم فك الحصار الروسي عن الموانئ الأوكرانية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706447/الخارجية-البريطانية-قد-تحدث-مجاعة-حال-عدم-فك-الحصار-الروسي-عن-الموانئ-الأوكرانية

صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو عقد فى العاصمة التركية أنقرة:" نسعي لفتح ممر من أجل إخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية". موضحا تراس أن :" المبادرة التركية مهمة جدا لإرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا والعمل على ايجاد حل للأزمة الأوكرانية"

دوت الخليج

واضافت :" سنعمل على إبقاء المباحثات قائمة إلى أن يتحقق السلام فى أوكرانيا".

مجاعة عالمية

وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية بأننا:" نحاول فتح ممرا من أجل إخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية، كما أن هناك دعم من قبل الأمم المتحدة بخصوص هذا الأمر". لافتة إلى أنه:" إذا لم توقف القوات الروسية الحصار عن الموانئ الأوكرانية فإن ذلك قد يتسبب فى إحداث مجاعة فى مناطق عدة فى العالم".

كما أوضحت وزيرة الخارجية البريطانية بأنه من المتوقع أن يتم حل أزمة إخراج حبوب من الموانئ الاوكرانية خلال الشهر المقبل.

أزمة الحبوب الأوكرانية

وفي سياق متصل صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأنه:" فى حال تم التوصل إلى اتفاق حول أزمة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود فأنه سيتم إنشاء منطقة أمنة فى منطقة البحر الأسود من أجل نقل السفن المحملة بالحبوب".

وأضاف أوغلو :" نحن نبذل جهود من أجل التوصل إلى حل بخصوص أزمة الحبوب الأوكرانية ونحن على تواصل مستمر بين الجانب الروسي والأوكراني ونري أن خطة الأمم المتحدة من أجل حل الأزمة واقعية ويمكن ان يتم تنفيذها".