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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706446/سقوط-مستريح-الدواجن-في-قبضة-الأموال-العامة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد الأشخاص بالجيزة لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها.

التحريات والمعلومات

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تربية الدواجن من خلال مزرعة دواجن خاصة به مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم، وتوقفه عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

استهداف المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

تاجر يتخلص من زوجته الحامل في أكتوبر

تواصل نيابة أكتوبر، التحقيقات في واقعة قتل تاجر لزوجته وإشعال النيران في جثتها بدائرة قسم شرطة 6 اكتوبر، وذلك بسبب نشوب خلافات بينهما، وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

بداية الواقعة

البداية عندما قرر تاجر التخلص من زوجته بطريقة بشعة حيث أنهى حياتها ثم ألقى جثتها في منطقة صحراوية بمدينة 6 أكتوبر وأشعل النيران بها لإخفاء ملامحها حتى كشفت مباحث الجيزة الجريمة وألقت القبض عليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة قسم أكتوبر ثالث بابلاغ أسرة عن تغيب ابنتهم بشكل مفاجئ وشكهم في زوجها، فور إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة اجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وحقيقة اختفاء السيدة حيث أفادت اسرتها ان زوجها كان يرغب في إنجاب ابنته لذكر وعندما علم حملها في فتاة اصيب بحالة من الغضب.

فريق بحث

شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث قاده العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر واعتمدت خطة البحث على استدعاء الزوج بعدما أسفرت التحريات الأولية عن وجود خلافات بينه وبين زوجته وتتبع خط سيره وان زوجته حامل في الشهر الثالث.

بلاغ بإختفائها

وقال الزوج إن زوجته خرجت من المنزل ولم تعد ولا يعلم مكانها بإجراء التحريات وتضييق الخناق على الزوج اعترف بقتل زوجته حيث قال ان مشاجرة نشبت بينهما وأنه قام بالتعدي عليها بالضرب ب "البوكس" و نظرا لحملها في الشهر الثالث لم تتحمل ضرباته وسقطت أرضا ومع استمراره في ضربها فارقت الحياة.

إخفاء الجثة

وأضاف المتهم انه عندما فوجئ بمقتلها قرر التخلص من جثتها لعدم كشف أمره فحمل الجثة وألقاها في منطقة صحراوية نائية وخشية أن يتعرف أحد على وجه زوجته قام بسكب البنزين عليها وإشعال النيران في جثتها لاخفاء ملامحها تماما وعاد لمنزله.

مكان الجثة

أرشد المتهم عن مكان الجثة وعثرت عليها الاجهزة الامنية وتم نقلها إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.