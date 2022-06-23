ضرب وتعذيب..المؤبد لـ ربة منزل والمشدد 10 سنوات لأخر للإتجار في البشر    

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706445/ضرب-وتعذيبالمؤبد-لـ-ربة-منزل-والمشدد-10-سنوات-لأخر-للإتجار-في-البشر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهمة ملك.ح، بالسجن المؤبد، وبلال .ا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاتهامهم في تجارة البشر بفتاة وتعذيبها وحرمانها من الطعام والشراب مما أدي إلي وفاتها وإلقاء جثتها بمنطقة إمبابة بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدي شكرى وهانى شحاتة.

وأوضح أمر الإحالة بأنهم بدائرة قسم إمبابة في محافظة الجيزة ارتكبوا جريمة الإتجار بالبشر قبل المجني عليها الطفلة هدى.ح والبالغة من العمر 16 سنة من عمرها حال كونهم مسؤلين عن ملاحظتها وتربيتها بأنه ولما استأمنهم والدها عليها خانوا الإمانة والعهد وضلوا السبيل بأن استخدموها في خدمتهم قسراً والتسول بالطرقات جبرا واتيانها كرها بالتعدي عليها ضربا وتعذيبها وتهديدها قتلا مستغلين قلة حيلتها وضعفها وهواها على الناس ولما ضاقت ذرعاً بحالها ومالها المسلوب غصبا همت بالفرار من مسكن الشرار شاكية رب العباد فلاحقوها وردوها متوعدينها ضربا بالايدي وما استطالته أيديهم من عصى وتهديدا بالقتل والعذاب والحرمان من الأكل والشراب منفذينها عليها لاجبارها للانصياع لهم فلما زادت في رفضها زادوا في تعذيبها عشرة ليال سويه فأحدثوا إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت لوفاتها على النحو المبين بالتحقيقات .

أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة بأن المتهمين احتجزوا المجنى عليها سالفة الذكر دون وجه حق و دور أمر من أحد الحكام المختصين بذلك و في غير الأحوال التي يصرح بها القانون بالقبض على ذوي الشبهه على النحو المبين بالتحقيقات ، كما أحرزوا أسلحة بيضاء (عصي خشبيه و حديديه) مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية والشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات

شهادة شاهدة

و شهدت سعاد.ح، بائعة متجولة بأنها بانتقالها وشقيقتها المجني عليها الإقامة طرف المتهمون عقب وفاة والدتهم ، وقيام المتهمة الأولى باعتياد التعدي على المجني عليها بقوة شديدة وحرضت عليها المتهم الثاني على مواقعتها بغير رضاها لأجبارها على الأنصياع لرغبتها في أداء أعمال الخدمة المنزلية والتسول بالشوارع واستثمرت المتهمة الأولي بما تحصلت عليه المجني عليها من أموال لقاءعملها جبرا عنها.