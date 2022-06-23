انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد التخفيض الروسي لإمداد الغاز..ألمانيا ترفع مستوي التأهب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706439/بعد-التخفيض-الروسي-لإمداد-الغازألمانيا-ترفع-مستوي-التأهب

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، برفع مستوي التأهب بموجب خطتها الطارئة حول تأمين إمدادات الغاز، ويأتى ذلك بعد أن خفضت روسيا من شحناتها من الغاز بنسبة 60% عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم.

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الغاز سلعة نادرة

وصرح وزير الأقتصاد الالماني روبرت هابيك خلال مؤتمر صحفى :" نحن نواجه أزمة غاز، فالغاز أصبح الأن من السلع النادرة".

وأضاف هابيك :" ستكون الحكومة قادرة على دعم الجهات الفاعلة فى السوق لمواجهة الأسعار المرتفعة أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة ستسسمح للبلاد بتنظيم تقنين ".

ويشار أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قد صرح فى وقت سابق أن خفض الروسي لإمدادات الغاز هو بمثابة حرب اقتصادية على بلاده، لا فتا إلى أن جزء من خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إثارة المخاوف مشيرا إلى أن الوضع قد يصبح مأساوي مقارنة بجائحة كورونا.

ويذكر انه فى وقت سابق من اليوم أعلن مسؤول فى الاتحاد الأوروبي أن 12 دولة من التكتل الأوروبي متضررة بسبب قطع امدادات الغاز الروسي وتأتي أزمة الغاز الروسي بعد أن اعلنت الدول الأوروبية التقليل من الإعتماد على الوقود الأحفوري الروسي وتأتي هذه الخطوة الأوروبية بعد أن شنت روسيا عملياتها العسكرية فى أوكرانيا وتهدف هذه الخطوات الأوروبية الضغط على روسيا من أجل وقف العملية العسكرية فى أوكرانيا وانهاء القتال الشرس بين البلدين واعلان السلام.