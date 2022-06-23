انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم.. راحة للاعبي الأهلي استعداداً لمواجهة بيراميدز فى كأس مصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706434/اليوم-راحة-للاعبي-الأهلي-استعدادا-لمواجهة-بيراميدز-فى-كأس-مصر

منح الجهازالفني للنادي الأهلي لاعبي الفريق اليوم الخميس ، بعد الفوز على غزل المحلة في اللقاء الذي جمع الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر سمي قمصان المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي حصول اللاعبين على راحة من التدريبات اليوم الخميس، على أن يستأنف الفريق مراته غداً الجمعة، استعدادًا لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، في النسخة القديمة من بطولة كأس مصر.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

وحقق النادي الأهلي فوزاً صعباً على فريق غزل المحلة بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث سجل أهداف النادي الأهلي كلاً من محمد مجدي أفشة في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، ومحمد شريف في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني، فيما جاء هدف المحلة الوحيد عن طريق حميد ماو في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، وأسدل الستار على المباراة التي شهدت أحداثها إثارة ومتعة كبيرة بين الفريقين.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

فيما سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد عرضية من شيكابالا.

فيما محمود عبد الرزق شيكابالا بالهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ثم أحرز صلاح محسن هدف التعادل في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري العام في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام.