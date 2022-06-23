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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706451/تعرف-على-توزيع-درجات-اللغة-العربية-للصف-الثالث-الثانوي-2022

تنطلق الأحد 26 يونيو الجاري، امتحانات الثانوية العامة 2022، في المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، حيث يؤدي أكثر من 700 الف طالب وطالبة بالصف الثالث الثانوي، امتحان مادة اللغة العربية.

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ويبحث طلاب الصف الثالث الثانوي العام، على توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022، التي تعد أكبر مادة في المواد الدراسية بالنسبة للدرجات، كما أنه تمثل نحو 20% من المجموع الكلي للدرجات بامتحانات الثانوية العامة .

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 ، في تمام الساعة التاسعة صباحا داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الامتحانات، على أن يتوجه الطلاب إلى اللجان في الساعة الثامنة، قبل بدء الامتحان بساعة، لتسهيل عملية التفتيش وتطبيق الإجراءات المتبعة.

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022 جميع الأسئلة

وتمثل مادة اللغة العربية 80 درجة من درجات المجموع الكلي للمواد التي تضاف إلى المجموع والتي تقدر بـ410 درجة في جميع المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع الكلي المؤهل للمرحلة الجامعية.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 هذا العام، بنظام البابل شيت وأسئلة اختيار من متعدد، والتي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، كما تتم الامتحانات بنظام "الأوبن بوك"، حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد الطلاب بمجلد مفاهيم يضم كل المواد الدراسية للمواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع.

وتتضمن مجلدات المفاهيم، تلخيص مختصر لجميع المواد الدراسية، تشمل القوانين في المواد العلمية والخرائط في مادة الجغرافيا، والمصطلحات المهمة والتي يحتاجها الطلاب في الامتحانات، وذلك بهدف مساعدة الطلاب في عدم الحفظ والاعتماد على ما يفهمه الطالب فقط.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".

وانطلقت الاثنين الماضي 20يونيو الجاري، امتحانات الثانوية العامة 2022 ، في المواد التي لا تضاف للمجموع.