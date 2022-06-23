متاح الآن رابط التقديم لرياض الاطفال 2022

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا في العملية التعليمية، تسهيلا على أولياء الأمور الطلاب، تقدم الوزارة العديد من الخدمات المختلفة إلكترونيا.، ومنها خدمة التقديم للالتحاق بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023.

دوت الخليج

في بداية شهر يونيو الجاري، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن إتاحة التقديم بالمدارس الحكومية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023، إلكترونيا عبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم، حيث يتاح التقديم للالتحاق بالمدارس خلال الفترة من 1 يونيو الجاري وحتى 30 يونيو 2022.

رابط التقديم لرياض الأطفال 2022

ويمكن لأولياء الأمور، الدخول على الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع اتباع الخطوات المتبعة عند التقديم الإلكتروني، لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للمدارس الرسمية والرسمية للغات.

وتتضمن خطوات التقديم بالمدارس الحكومية، الدخول على رابط التقديم الالكتروني، عبر الرابط التالي

https://parentreg.emis.gov.eg

وقبل تسجيل بيانات الطالب على مواقع المخصص للتقديم بالمدارس الحكومية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، يجب على ولي الأمر إنشاء حساب إلكتروني لولي الأمر، على موقع وزارة التربية والتعليم، عبر الرابط التالي:https://parentreg.emis.gov.eg/newUser.aspx، ثم يقوم ولي الأمر بتسجيل بياناته، وملء جميع البيانات لولي الأمر ، مع مراعاة أن يتم كتابة الأرقام باللغة الانجليزية، واختيار كلمة مرور ثم الاحتفاظ بها.

بعد الانتهاء من انشاء حساب ولي الأمر، يتم الدخول على الرابط التالي للتقديم بالمدارس: https://parentreg.emis.gov.e، ثم يختار المرحلة المراد التقديم بها للطفل (رياض أطفال – أولى ابتدائي - إدخال الرقم القومي - إدخال كلمة المرور - اختيار نوعية المدارس (الرسمية - الرسمية لغات)، ثم الضغط على كلمة بدء التسجيل.

كما يتم تسجيل بيانات الطفل و الأب و الأم، و كتابة العنوان بالتفصيل، ثم يتم اختيار الإدارة التعليمية، ثم اختيار اسم المدرسة، و حفظ الرغبات، مع مراعاة أن يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية والاحتفاظ بها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة فرصة لتعديل البيانات الخاصة بالطفل عند التقديم، في حال وجود رغبة للتعديل أو تصحيح بيانات خاطئة، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل البيانات.