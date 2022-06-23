انت الان تتابع تفاصيل خبر أول تعليق رسمي من التعليم بشأن "كود الامتحان" لطلاب الثانوية العامة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706408/أول-تعليق-رسمي-من-التعليم-بشأن-كود-الامتحان-لطلاب-الثانوية-العامة

عقب انتهاء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة، وقع بعض الطلاب في أخطاء نقل وكتابه كود الاختبار بشكل صحيح او تركها فارغة دون تدوين اي أرقام.

دوت الخليج

من جانبه، علق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2022، على كتابة كود الاختبار على ورقة الإجابة بشكل غير صحيح وعدم اهتمام الطلاب بتسجيل الكود على ورقة الإجابة أثناء الامتحانات

وشدد الدكتور رضا حجازي في تصريحات خاصة ل"دوت الخليج" على ضرورة التزام طلاب الثانوية العامة بنقل "الكود" المكتوب على كراسة الامتحان، إلى ورقة الإجابة "البابل شيت"، وكذلك كتابة الاسم ورقم الجلوس بشكل صحيح.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن "كود الامتحان" مدون على كراسة الأسئلة، ويتم نقله نصا على كراسة الإجابة "البابل شيت"، موضحًا أنه لكل نموذج من نماذج الامتحان الأربعة، وتسجيل على ورقة الإجابة يساعد في عملية تدقيق بيانات الطالب في مرحلة التصحيح، حيث انه يحدد نموذج الإجابة التي يتم تصحيح ورقة "البابل شيت" بناءً عليه.

ولفت نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة إلى أنه يتم طباعة ٤ نماذج لكل امتحان، وتكون امتحان موحد ولكن الأسئلة مختلفة الترت في أربعة نماذج تتفق من حيث الأسئلة وتختلف من حيث ترتيبها، ولكل نموذج امتحاني نموذج إجابة بنفس ترتيب الأسئلة.

تنبيه للمراقبين

ونبه الدكتور رضا حجازي، على المراقبين بضرورى مراجعة وتدقيق بيانات الطالب ومطابقتها على ورقة الإجابة ثم التوقيع على صحتها في كل مادة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات.

وأوضحت أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات، وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.