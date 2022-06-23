انت الان تتابع خبر شاب يقتل آخر بالساطور في دار السلام بالقاهرة.. زي ما حصل لنيرة اشرف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت منطقة دار السلام بالقاهرة جريمة قتل بشعة مثلما حدث في الايام الماضية أمام جامعة المنصورة بذبح الطالبة نيرة أشرف، ورصدات كاميرات المراقبة واقعة قتل شاب على يد شاب آخر وسط الشارع في منطقة جنوب القاهرة.

شاب يقتل آخر بالساطور في دار السلام بالقاهرة مثلما حدث في المنصورة

وبعد تقنين الإجراءات استطاعت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط المتهم، وجهات التحقيق في القاهرة قررت أن تحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأيضاً استعجال التحريات الخاصة بمباحث القاهرة حول هذا الحادث، والعمل على تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال عدد من شهود العيان.

بلاغ بوقوع مشاجرة بين شخصين وقتل آخر

وحصل قسم شرطة دار السلام في جنوب القاهرة على بلاغ بوقوع مشاجرة بين شخصيم، وأيضاً قيام واحد منهم بقتل الآخر بساطور أمام المارة من جميع أهالي المنطقة، وانتقلت سريعاً أجهزة الأمن من مديرية أمن القاهرة في وقتها، وتم العمل على تحديد وضبط المتهم الذي هرب بعد ارتكاب الحادث، واعترف المتهم بالجريمة التي ارتكبها كاملة بسبب الخلافات التي نشبت بينهم وتطورت إلى قتل بالساطور.