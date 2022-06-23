السفير المصري في البرتغال يلتقي برئيس مؤسسة Gulbenkian الثقافية البرتغالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 12:28 مساءً - التقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية في لشبونة، برئيس مؤسسة Gulbenkian الثقافية، والتي تمتلك أحد أبرز وأهم المتاحف في البرتغال بما يحتويه من مقتنيات أثرية فريدة من بينها مجموعة من القطع الأثرية المصرية، حيث تطرق الجانبان إلى أوجه التعاون بين كل من مصر والمؤسسة البرتغالية، وعلى رأسها معرض الآثار المصرية الذي ستنظمه المؤسسة في نوفمبر المقبل بعنوان " Pharaohs Superstars" الذي سيتضمن عرض عدد من القطع الأثرية المصرية القادمة من عدد من أهم المتاحف الأوروبية أبرزها المتحف البريطاني ومتحف اللوفر.

وتم أيضًا تناول التعاون في مجال النشر وترجمة الأعمال الأدبية باعتبار المؤسسة أحد أبرز الناشرين للأعمال الثقافية ليس فقط في البرتغال ولكن أيضاً في أوروبا والدول الناطقة بالبرتغالية، بحيث يتضمن التعاون مع المؤسسة ترجمة عدد من الأعمال الأدبية لأبرز الكتاب المصريين والبرتغاليين من اللغة العربية إلى اللغة البرتغالية وبالعكس، على غرار ما تقوم به سواء للغة الفرنسية أو الإنجليزية. كما تم التباحث حول الأطر المناسبة لإطلاق شراكة بين مكتبة الأسكندرية ومؤسسة Gulbenkian في ظل ثقلهما الثقافي في كل من مصر والبرتغال، ودراسة مدى إمكانية صياغة إطار للتعاون فيما بينهما.