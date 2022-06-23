الصحة: توفير خدمات تنظم الأسرة والتوعية بقضية الزيادة السكانية داخل النوادي الرياضية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 12:28 مساءً - شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم للتوعية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

أكد الوزيران أن هذا التعاون يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين مؤسسات الدولة لتفعيل الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة لصالح الأسرة المصرية، وعلى رأسها الاهتمام بالصحة الإنجابية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر «2030».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المذكرة تهدف إلى التعاون في نشر الوعي بالصحة الإنجابية وتوفير خدمات خدمات لتنظيم الأسرة التي تقدمها وزارة الصحة داخل الهيئات والأندية الشبابية والرياضية.

وأضاف «عبدالغفار» أن المذكرة تتضمن التعاون والتنسيق بين وزارتي الصحة، والشباب والرياضة، بهدف إتاحة خدمات الصحة الإنجابية داخل الهيئات الشبابية والرياضية، ونشر الوعي من خلال الأنشطة التثقيفية التي تتضمن المسابقات الفنية والمسرحيات، داخل المعسكرات الشبابية والطلابية، ونزل الشباب في جميع محافظات الجمهورية.

وتابع «عبدالغفار» أنه بموجب المذكرة، توفر وزارة الصحة، خدمات تنظيم الأسرة من خلال قوافل الصحة الإنجابية والعيادات المتنقلة في التجمعات الشبابية والفعاليات التي تهتم بنشر الرسائل الصحية بشأن أهمية تنظيم الأسرة، وكذلك المشاركة في نشر الوعي المتعلق بقضية الزيادة السكانية، وأثرها السلبي على تنمية الأسرة، من خلال مدربين ومحاضرين متخصصين في توعية الشباب بأهمية المشروع القومي لتنمية صحة الأسرة المصرية.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور حسام الدين عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والأستاذة منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وذلك بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض.