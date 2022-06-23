مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات يستعرض مشروعات حالية ومستقبلية مع العاملين (صور)

جدة - نرمين السيد - نظم مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) اجتماعا للعاملين برئاسة المهندس رفيق رزق رئيس مجلس الإدارة وعدد من قيادات الشركة اليوم الخميس، وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالى للشركة والمشروعات الحالية والمستقبلية التى تشترك فى تنفيذها.





وأكد رزق خلال الاجتماع أهمية استمرار "مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات" فى دعم خطة الدولة التنموية والمساهمة فى كل المشروعات القومية التى يتم تنفيذها بالدولة خلال الفترة الحالية وذلك من خلال التعاون والتكامل مع كل الشركات التابعة للوزارة وكذلك الأعتماد على الطاقات البشرية والإمكانيات التكنولوجية الهائلة التى تمتلكها الشركة، مشددا على ضرورة متابعة سير العمل وفقا للخطط الموضوعة والتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذها.



وجاء ذلك الاجتماع فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى لرؤساء كل الشركات والوحدات التابعة للوزارة بضرورة التواصل الجيد مع العاملين إطلاعهم على الموقف الحالى للشركة وإشراكهم فى صنع القرار وحل المشكلات التى تواجه العمليات الإنتاجية بإعتبارهم هم عصب العملية الإنتاجية.



ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة التهنئة لرئيس وأعضاء النقابة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة الجدد الذين تم انتخابهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح فى عملهم خلال الفترة المقبلة، كما حث العاملين على بذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الشركة والإنتاج الحربى والوطن ككل وكذلك أهمية تبادل الخبرات ما بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير الأداء بالشركة.