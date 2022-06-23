معهد بحوث البترول: 4 تجارب جديدة تضاف لاعتماد المعامل

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصرى بالتهنئة لأسرة المعهد وفريق اعتماد المعامل وإدارة الجودة،على توصية المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) بمنح الاعتماد لمركزى"المعامل المركزيه للخدمات- مركز خدمات وتطوير الكيماويات"وذلك للعام الثالث عشر على التوالى، ويعد هذا استكمالا لمسيرة النجاح بمنظومة (ISO/IEC/17025/2017).





وتم إصدار شهادات الاعتماد الممنوحه للمركزين لمدة 4 سنوات قادمة حتى عام 2026، كما هنأ المعامل المركزية للخدمات بزيادة الاعتماد الممنوح له بأربع تجارب جديدة. وأكد مصطفى أن شهادات الجودة الممنوحة للمعهد تعمل على زيادة ثقة العملاء فى دقة النتائج الصادرة لألتزام الأفراد بالعمل طبقا للمواصفات القياسيه العالميه مما يبرهن على الاستمرار فى مسيرة التفوق وتطبيق معاير الجودة ولتعظيم دور المعهد فى خدمة قطاعى البترول والصناعه.

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