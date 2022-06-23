الحكومة: لا صحة لوجود زيت طعام غير صالح للاستهلاك بالأسواق

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مشددة على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك، ومطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية فى أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة.
وأشارت وزارة التموين إلى شن حملات تفتيش مكثفة على الأسواق ومصانع تعبئة الزيوت بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لرصد أى مخالفات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أى مخالفة.
وفى سياق متصل، قالت وزارة التموين إنه تم توقيع عدة تعاقدات لشراء الزيوت والأقماح المستوردة والأرز، لتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى من تلك السلع الاستراتيجية والأساسية، والتى ستصل إلى البلاد خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجارى، علما بأن الاحتياطى الاستراتيجى من تلك السلع آمن ويتخطى الـ6 أشهر.
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