وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول دعم مدينة الأبحاث لقطاع الصناعة

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا من الدكتورة منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، حول استقبال المدينة وفد الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، وذلك للتعرف على الإمكانات والتجهيزات المعملية المميزة بالمعاهد البحثية والمراكز التكنولوجية بالمدينة.





ترأس الوفد الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس الإدارة، وبرفقة كل من الدكتورة مختار بشر رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور فتحى إبراهيم رئيس المركز الدولى للإتاحة الحيوية والبحوث الصيدلية والإكلينيكة؛

وصرحت الدكتورة منى عبداللطيف أن التعاون بين المدينة وشركة "أكديما" جاء فى إطار حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على ربط الأبحاث العلمية ومخرجاتها بالصناعة، وذلك لرفع قيمة المكون المحلى من المعرفة والخامات، لدعم الصناعات المصرية بمختلف قطاعاتها.

وخلال فعاليات الزيارة، قدمت الدكتورة منى عبداللطيف عرضا حول أهم الأنشطة البحثية الجارية بالمدينة فى كافة التخصصات، ومدى قدرتها على المساهمة فى دعم القطاع الصناعى كأحد بيوت الخبرة العلمية المميزة فى مصر، وذلك فى ضوء مساهمات المدينة لتحقيق أهداف محاور التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، واستراتيجية الوزارة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وشملت الزيارة، جولة تفقدية بالمعامل المركزية ومعاهد المدينة المختلفة، وقد أثنى وفد الشركة على تميز وتفرد تلك المعامل، معربا عن استعداده للتعاون مع المدينة من خلال الإعداد لبروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين فيما يخص محور الصحة والسكان؛ للاستفادة من الإمكانات والتجهيزات المعملية التى تملكها المدينة، ولما يتمتع به أعضاء هيئة البحوث من خبرات ومعارف لخدمة مجال الصناعات الدوائية ودعمها بالأبحاث والاستشارات العلمية والمخرجات الناتجة عنها.