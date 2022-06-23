محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة ملف التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - وجه أسامة القاضى محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة ملف التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، ومدى تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تنفيذ الازالة الفورية للتعدى القائم.





وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، عقد نائب محافظ المنيا، اجتماعا لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة، وذلك بحضور تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، وعدد من رؤساء المدن، وممثلى إدارة التعديات وفنى التنظيم ومديرى الإدارات الهندسية وحماية الأراضى الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، وممثلى وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، والمحافظة، ومدير إدارة التعديات، والتخطيط العمرانى بالمحافظة.

وأكد نائب المحافظ، أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ تكليفات المحافظ، بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.

وأوضح نائب المحافظ ان جميع التعديات بالبناء خارج الحيز العمرانى على الأراضى الزراعية خاضعة لأحكام المادة 156 من قانون 7 لسنة 2018 بتعديل المواد المضافة بقانون 116 لسنة 1983 والخاص بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، مشيرا إلى أن الحكم الخاص بالتعدى على الأراضى الزراعية بالبناء يقتضى وجوب الحبس سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه.