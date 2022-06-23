استقبال أول الأفواج.. بيان من بعثة الحج الرسمية

وأضاف اللواء الأحمدى فى تصريح خاص إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة اليوم الخميس، أنه تم رفع درجات الاستعداد فى صفوف ضباط بعثة القرعة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ لسرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتقديم جميع أوجه الرعاية لضيوف الرحمن، بما يمكنهم من أداء المناسك فى سهولة ويسر.
وأكد اللواء الأحمدى، أن جميع أفراد بعثة حج القرعة يعملون على مدار الـ24 ساعة؛ لتقديم كافة التيسيرات لحجاج القرعة، حتى يؤدوا المناسك فى سهولة ويسر.
ووجه مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية رسالة إلى ضباط البعثة قائلا "نحن هنا لخدمة الحجاج.. فنحن مُكلفون من قبل وزارة الداخلية بالعمل على خدمة الحجاج والتيسير عليهم منذ سفرهم من أرض الوطن إلى الأراضى المقدسة، وحتى عودتهم بسلامة الله مرة أخرى إلى أرض الوطن، عقب انتهائهم من أداء المناسك بسلامة الله سالمين غانمين".
وناشد اللواء الأحمدى فى الوقت نفسه ضيوف الرحمن، التعاون مع مسؤولى بعثة حج القرعة، والالتزام بالضوابط التى أعلنتها البعثة، والمعمول بها فى الأراضى المقدسة، والتى تصب جميعها فى مصلحة الحجيج وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية المناسك.
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