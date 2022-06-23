محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - ناقش أسامة القاضى محافظ المنيا، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمراكز المدرجة فى بمختلف القطاعات الخدمية، ومتابعة مستجدات الأعمال والوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كافة العقبات، لتسريع وتيرة العمل وتحقيق المستهدف من أعمال المبادرة لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى يعقده المحافظ، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، مهندسى دار الهندسة، أعضاء مؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسى، ممثلى جهاز التعمير.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من كافة الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال بصفة العموم، وبمهندسى دار الهندسة بصفة الخصوص، للمشاركة فى تسريع العمل من خلال المرور الميدانى اليومى على تنفيذ المشروعات وعرض تقارير بنسب ومعدلات التنفيذ والمعوقات التى تواجه أعمال التنفيذ ويتم مناقشتها خلال الاجتماع الدورى، مشيرا إلى أنه تم ارتفاع نسب تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمراكز المستهدفة.

وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوى.

وتفقد محافظ المنيا، مطلع الأسبوع الجارى، أعمال تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها بقرى مركز أبوقرقاص، ضمن الجولات الميدانية للمحافظ، لمتابعة معدلات التنفيذ ومباشرة تنفيذ الأعمال على أرض الواقع.