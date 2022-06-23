انت الان تتابع خبر عاجل – وزارة التضامن توفر فرص عمل للمهندسين حديثي التخرج بمرتب 8000 جنيه- قدم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

الراتب الأساسي 5000 – 6500 جنيه مصري

الحوافز الاضافية 3000 – 6000 جنيه مصري

· متابعة تنفيذ خطة العمل وإبلاغ التعليمات الصادرة من رئيسه المباشر إلى العمال.

· متابعة الحالة الصحية للقطيع.

· متابعة نظافة العنابر التابعة له.

. متابعة جمع وتحميل الإنتاج اليومي.

· متابعة الفني أثناء إجراء الإصلاحات والأعطال الموجودة بالعنابر.

· متابعة العمل أثناء القيام بالمعاملات البيطرية.

· متابعة العلف والمياه بالعنابر.

· الإشراف على جمع النافق.

· ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.

2- مهندس صيانة ميكانيكية

اسم الشركة Kanaan Tex

مقر العمل مدينة بدر – مدينة العبور – القاهرة

العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة حديث التخرج

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية لا يشترط

السن المطلوب 22 – 25 سنة

الحاسب الآلي جيد

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة – هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج )

مايكروسوفت أوفيس جيد

الراتب الأساسي 6500 – 8000 جنيه مصري

هو المسؤول عن سلامة وصلاحية التشغيل المستمر للمعدات والآلات باستخدام الانظمة الحديثة وكذلك الاشراف على الصيانة الدورية والوقائية وتنظيم اجراءات الإصلاحات والمشاركة في تجهيز وإعداد الخامات والمعدات والادوات والعمل على تطوير وتحسين كفاءة أداء تشغيل المعدات من خلال تقليل نسبة حدوث الأعطال والحفاظ على تطبيق إجراءات السلامة