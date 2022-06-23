انت الان تتابع خبر أحمد موسى يكشف تطورات الأسعار في الفترة القادمة: هترتفع 5 أضعاف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الإعلامي أحمد موسي إن مصر على الرغم من ارتفاع الأسعار فيها إلا أننا لا نعاني حتى الآن من الركود، وأكد أنه هناك ارتفاع في الأسعار أثناء الفترة القادمة، وهو يؤثر على العديد من الأشخاص.

أحمد موسى يكشف تطورات الأسعار في الفترة القادمة

وتحدث أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” الذي يبث على قناة “صدى البلد” الفضائية، قائلاً “إن معدلات النمو لا تصل إلى المواطنين بسبب الارتفاع المتزايد في الأسعار والسكان”، وأيضاً أن الزيادة السكانية تلتهم كل تنمية تحدث”، وأشار إلى أن ارتفاع الاسعار وصل لجميع الأشياء حتى سعر الأضاحي إلى مبالغ كبيرة، وقال “مفيش بلاد بتزيد نصف مليون في 120 يوم”.

الأسعار سوف ترتفع حول العالم 5 أضعاف

وأضاف موسى قائلاً “الأسعار مرتفعة وهترتفع أكثر وأكثر الفترة القادمة، مش مصر بس العالم كله، الأسعار سوف ترتفع حول العالم 5 أضعاف المقررة الآن، ما يحدث في مصر تسوماني وليس انفجارا سكانيا، محدش عايز يسمع محدش عايز يواجه، وأيضاً أن الزيادة السكانية سوف تلتهم المشروعات التنموية، مينفعش نقارن الأوضاع الأخرى ببلد فيها انفجار سكاني”.