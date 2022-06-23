انت الان تتابع خبر عاجل – الاسكان تعلن عن طرح محلات وصيدليات للمزاد العلني في مدينة حدائق أكتوبر- جهز فلوسك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية أنه سوف يكون هناك مزاد علني أمام جميع المواطنين من كافة محافظات جمهورية مصر العربية يوم الأثنين القادم الموافق 27 يونيو 2022، لبيع بعض المحال التجارية والصدليات في مدينة حدائق أكتوبر.

وأوضحت الاسكان عدد المحالات التجارية المعروضة في المزاد العلني تقدر بـ16 محلًا وصيدليتين ، حيث تتراوح المساحات من ” 16م2: 101م2، مشيرة إلي أن هذه المحالات والصيدليتين تتواجد في مناطق مشروعات ” 1185– 645- 247″ في عمارة إسكان اجتماعي ومشروع 228 عمارة سكن مصر داخل مدينة حدائق أكتوبر.

وأشارت الوزارة ان كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالمحلات والصيدليتين تتواجد في مقر جهاز المدينة لمن يرغب في المواطنين في شرائها والاشتراك في هذا المزاد