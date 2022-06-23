انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تعلن عن بيان “المفاهيم” لجميع طلاب الثانوية العامة: خلي بالك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الرتربية والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، أن سوف يتم توزيع كتيب المفاهيم على جميع طلاب الثانوية العامة مع بدء الامتحانات الأساسية التي تضاف إلي المجموع يوم الأحد القادم.

وأشارت وزارة التعليم، أنه سوف يتم توزيع على طلاب الثانوية العامة مجلد المفاهيم والبابل شيت وكراسة الأسئلة،، ثم يقوم الطالب بتسليم مجلد المفاهيم بعد انتهاء الامتحان مع كراسة الأسئلة والبابل شيت.

وأوضح الوزارة، أن مجلدات المفاهيم لم تكن مخصصة للمواد التي لا تضاف إلي المجموع مضيفة أنها قامت منذ عدة أسابيع بالاعلان عن كل تفاصيل الثانوية العامة بمنتهى الوضوح وقلنا بكل دقة ، وذلك منعاً للقيل والقال، ولكي يكون جميع الطلاب على دراية كاملة بشكل الامتحانات.