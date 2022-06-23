انت الان تتابع خبر بالفيديو.. مستشار الرئيس الديني يهاجم مبروك عطية: كلام الاستاذ مهين للمصريين جميعاً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، خطاب الدكتور مبروك عطية استاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الازهر، بخصوص فريضة الحجاب وربطها بما حدث لطالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.

مستشار الرئيس الديني يهاجم مبروك عطية بسبب تصريحاته

وتحدث أسامة الأزهري أثناء حواره في برنامج “مساء دي إم سي” مساء أمس الأربعاء، قائلاً “خطاب هذا الأستاذ مُستهجن ومُبتذل وآذى مشاعر المصريين، وأرد عليه بقول الرسول «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، كلام الأستاذ مهين للمصريين جميعًا، ومعالجة شديدة السوء للقضية، ففريضة الحجاب العظيمة لا تُقدم بهذا التهريج المهين للعلم والخطاب الأزهري”.

تعليق الأزهري على واقعة قتل طالبة المنصورة

وعلق الازهري على واقعة قتل نيرة أشرف، قائلاً “بالنسبة لتصريح صدر من أحد الأساتذة بعد واقعة قتل طالبة المنصورة، في إشارة إلى الدكتور مبروك عطية– هذا التصريح مستهجن ومبتذل وأنا أقول لهذا الأستاذ الكريم فلتقل خيرا أو لتصمت، فكلامه مبتذل ويحمل معالجة شديدة السوء، والحديث عن الحجاب وتصوير الحالة على أن المرأة تخرج كقفة، هل هذا خطاب؟! هذا أقرب ما يكون إلى خطاب إرهابي، وأنا شديد الاستياء من هذا المستوى في الحديث، وهذا الخطاب مرفوض جملة وتفصيلًا، ولأنه مهين للعلم والأزهر الشريف”، شاهدوا الفيديو من هنا.