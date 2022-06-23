تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 – محافظ القليوبية يحدد درجة الحد الأدنى للثانوى العام

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رياض - احمد صلاح - تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن قرار قبل قليل بشان تنسيق الشهادة الاعدادية، حيث أنه قام بتحديد الحد الأدني للانتقال إلي المرحلة الثانوية العام بداية من العام الدارسي المقبل.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. وأكد الهجان ، أن الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسى 2021/2022، هو 222ىدرجة لمدارس الثانوي العام، .مشيراً أن ذلك يأتي في إطار تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأضاف محافظ محافظ القليوبية ، أن مدارس الثانوية العامة داخل المحافظة سوف تبدأ في قبول طلبات الاتحاق بالمرحلة الثانوية بداية من اليوم الأحد القادم 26 يونيو 2022، وسوف تستمر لمدة ثلاثون يوماً.