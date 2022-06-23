انت الان تتابع خبر عاجل – اتحاد المعاشات في نص مكتوب : صرف منحة شهر لأكثر من 10 مليون موhطن بمناسبة عيد الأضحي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أرسل الاتحاد العام لأصحاب المعاشات برئاسة عبد الله أبو الفتوح رسالة هام إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام قليلة من عيد الأضحي المبارك، حيث أنه طالب بصرف منحة لأكثر من 10 مليون مواطن قيمتها شهر لكل صاحب معاش بمناسبة اقتراب استقبال لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف أبو الفتوح في نص الرسالة أن هذه المنحة سوف تساعد أصحاب المعاشات في ظل أزمة طاحنة يعانون منها أشد المعاناة تتمثل في ارتفاع متزايد في اسعار جميع مستلزمات الحياة الأكثر ضرورة.

وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن أصحاب المعاشات يتقاضون معاشاتهم وهى متدنية للغاية من عائد أموالهم والمقدرة بما يزيد على تريليون وثلاثمائة مليار جنيه مصري وليس من ميزانية الدولة.