انت الان تتابع خبر ظاهرة فلكية في سماء مصر والوطن العربي.. ترى بالعين المجردة خلال ساعات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر جميع عشاق الظواهر الفلكية ظاهرة جديدة أثناء الساعات القادمة، ويستطيع رؤيتها بالعين المجردة الجميع في سماء مصر والوطن العربي، ويستطيع ان يراها فجراً قبل شروق الشمس صباح اليوم الخميس 23 يونيو 2022.

ظاهرة فلكية في سماء مصر والوطن العربي ترى بالعين المجردة

وتعتبر هذه الظاهرة هي الخاصة باقتران القمر بكوكب المريخ، وسوف يفصل بينهما حوالي 2 درجة في ظاهرة سوف تشهد بالعين المجردة، ويتم رصد القمر والمريخ باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي، وذلك نظراً إلى أن المسافة التي تظهر بينهما واسعة وهو لن يظهر سوياً في مجال رؤية التليسكوب، ومن الممكن يكون عن طريق المناظير والعين المجردة.

القمر يقترن بالمريخ

وكشف الدكتور اشرف تادرس رئيس قسم الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه حدث اقتران القمر مع كوكب المشتري يوم 21 يونيو بعد منتصف الليل ويستمر إلى نصف ساعة تقريباً، وبعدها توسط كوكبي المشتري والمريخ يوم 22 يونيو بعد الواحدة صباحاً، ومن المنتظر ايضاً ان يقترن اليوم 23 يونيو في الصباح، وأيضاً كل في موعده إلى أن يختفي المشهد في زخم الشفق الصباحي من شروق الشمس.