انت الان تتابع خبر لمدة 5 ساعات – قطع مياة الشرب عن هذه الأماكن في أسيوط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياة والصرف الصحي بمحافظة أسيوط أنه سوف يتم قطع مياة الشرب اليوم الخميس عن قرية صنبو التابعة إلى مركز ديروط

وأوضحت مياة شرب أسيوط أنه سوف قطع المياة لفترة 5 ساعات متواصلة اعتباراً من الساعة الثامنة صباح اليوم حتي الواحدة ظهراً من نفس اليوم، مشيرة أن قطع مياة الشرب بسبب إجراء أعمال الصيانة للمحطة، وغسيل الخزانات وشبكات المياه.

وطالبت شركة المياة جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتيجاتهم من مياة الشرب خلال الفترة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياة والتي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.